В Нижнем Тагиле прошел Слет Волонтерских отрядов «Шаг навстречу» (ФОТО)

Отряды представили свои визитки с представлениями и кратким отчетом своих добрых дел и разошлись на тренинговые секции, организованные специалистами психологами, и организаторами Нижнетагильского колледжа и социальными педагогами ГДМ социально-правового отдела по теме «командообразование» и «Социальное проектирование». Участникам предложено создание и защита проекта по профилактике психотропных активных веществ. Слет прошел интересно и продуктивно, ребята сдружились, обменялись опытом и получили новые навыки работы и спешат дальше совершать свои добрые дела на благо своей Родине и обществу.