В Нижнем Тагиле прошел Слет Волонтерских отрядов «Шаг навстречу» (ФОТО)
Сегодня 4 декабря в преддверии Всемирного Дня Волонтера в актовом зале Нижнетагильского медицинского колледжа прошел Слет Волонтерских отрядов Горнозаводского управленческого округа «Шаг навстречу», собравший в себе волонтерские отряды средних профессиональных учебных заведений города, Свердловской области, г. Кушвы, Невьянска, Кировграда, Новоуральск, пос. Баранчинский, Н.Тура.
Цель мероприятия: развитие волонтерского движения, объединение деятельности волонтерских отрядов учреждений НПО и СПО Горнозаводского управленческого округа Свердловской области. С наступающим международным праздником Днем волонтера, ребят поздравили представители администрации города по молодежной политике спорта и туризма гл. специалист. Жуков С.Г., заместитель главы Ленинского р-на г. Н-Тагил Курасов К.В., председатель Нижнетагильского отделения Общественной Общероссийской организации «Российский КРАСНЫЙ КРЕСТ» В.Д. Шишкина, лучший предприниматель России, общественный деятель, и руководитель «Центра Молодежных Инициатив» Сергей Партин.
Отряды представили свои визитки с представлениями и кратким отчетом своих добрых дел и разошлись на тренинговые секции, организованные специалистами психологами, и организаторами Нижнетагильского колледжа и социальными педагогами ГДМ социально-правового отдела по теме «командообразование» и «Социальное проектирование». Участникам предложено создание и защита проекта по профилактике психотропных активных веществ. Слет прошел интересно и продуктивно, ребята сдружились, обменялись опытом и получили новые навыки работы и спешат дальше совершать свои добрые дела на благо своей Родине и обществу.
© TagilCity.ru по материалам «Российского красного креста, г. Нижний Тагил»