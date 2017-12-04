110 тыс. рублей штрафа заплатили частные детские сады Нижнего Тагила после проверки

Индивидуальные предприниматели и частные организации, предоставляющие услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, прошли проверку со стороны прокуратуры и Роспотребнадзора Свердловской области.



В результате проверки выписаны 18 протоколов и назначены штрафы на сумму 110 тыс. рублей. В 2 детских садах Дзержинского района руководство было привлечено к административной ответственности.



Всего проверку прошли 7 частных детских садов Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба Администрации города.