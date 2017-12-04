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Новости Нижнего Тагила

110 тыс. рублей штрафа заплатили частные детские сады Нижнего Тагила после проверки

4 декабря 2017, 23:35Добавить новость
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Деятельность частных детских садов Нижнего Тагила провели сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. По результатам проверки руководителями выплачено 110 тыс. рублей в виде штрафов за нарушение правил содержания дошкольников.

Индивидуальные предприниматели и частные организации, предоставляющие услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, прошли проверку со стороны прокуратуры и Роспотребнадзора Свердловской области.

В результате проверки выписаны 18 протоколов и назначены штрафы на сумму 110 тыс. рублей. В 2 детских садах Дзержинского района руководство было привлечено к административной ответственности.


Всего проверку прошли 7 частных детских садов Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба Администрации города.

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