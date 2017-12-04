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Новости Нижнего Тагила

Щенок был брошен хозяйкой на парковке аэропорта в Екатеринбурге

4 декабря 2017, 20:30Добавить новость
Екатеринбург,животные,нарушение,аэропорт,Аэропорт «Кольцово»,пассажир,собака
Женщина бросила 3-месячного щенка в аэропорту Екатеринбурга, когда не смогла зарегистрировать его на рейс.

Женщина собиралась попасть в самолет вместе с домашним любимцем. Получив отказ в регистрации на рейс, хозяйка оставила щенка на привокзальной площади возле «Кольцово».

 

Его подобрали сотрудники аэропорта, пишет Ura.ru. По их словам, дружелюбный щенок сразу стал любимцем всех посетителей. Сейчас он отправился в приют, где его осмотрят ветеринары, после чего ему подыщут новую семью.

 

Поступок женщины возмутил других пассажиров. Они советуют сотрудникам аэропорта не регистрировать на рейсы хозяев, которые бросают своих домашних любимцев. Это не первый подобный случай: в начале года семья бросила собаку возле аэропорта, когда улетала в Германию. Тогда болонка насмерть замерзла на улице.

 

 
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