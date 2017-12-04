Тагильчане жалуются на перегородившие двор бетонные блоки «Магнита» (ВИДЕО)

Недавно открывшийся на Вагонке супермаркет «Магнит» перегородил бетонными блоками двор близлежащего дома. Тагильчане жалуются на возникшие из-за этого проблемы с парковкой.

Жильцы дома № 62 по ул. Зари возмущены появлением бетонных блоков, которые перегородили выезд из двора. Как утверждают местные жители, эти ограждения принадлежат магазину «Манит», который недавно открылся во дворе дома.

Раньше блоки стояли ближе к дому, но после жалоб в прокуратуру их передвинули. Тем не менее проблема осталась: жильцы не могут припарковать машины.

Раньше собственники жилья жаловались на гружёные продуктами фуры, которые разбили асфальт и разрушили бордюры. После жалобы им все же удалось добиться восстановления дороги.

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Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»