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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане жалуются на перегородившие двор бетонные блоки «Магнита» (ВИДЕО)

4 декабря 2017, 17:00Добавить новость
город,нарушение,Нижний Тагил,прокуратура,Вагонка,Дзержинский район,ограждение,жалоба
Недавно открывшийся на Вагонке супермаркет «Магнит» перегородил бетонными блоками двор близлежащего дома. Тагильчане жалуются на возникшие из-за этого проблемы с парковкой.

Жильцы дома № 62 по ул. Зари возмущены появлением бетонных блоков, которые перегородили выезд из двора. Как утверждают местные жители, эти ограждения принадлежат магазину «Манит», который недавно открылся во дворе дома.

 

Раньше блоки стояли ближе к дому, но после жалоб в прокуратуру их передвинули. Тем не менее проблема осталась: жильцы не могут припарковать машины. 

 

Раньше собственники жилья жаловались на гружёные продуктами фуры, которые разбили асфальт и разрушили бордюры. После жалобы им все же удалось добиться восстановления дороги.

 

Однако директор магазина не знает о проблемах, поэтому неизвестно кто положил новый асфальт, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
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