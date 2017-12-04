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Новости Нижнего Тагила

Банковские карты льготников в России будут оснащены уникальными чипами

4 декабря 2017, 12:30Добавить новость
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Для банковских карт льготных категорий граждан создадут идентификаторы, дающие возможность получать необходимые скидки на товары и услуги.

 Центробанк России собирается внедрить опыт других стран по присвоению индивидуального цифрового кода россиянам для предоставления социальных гарантий. По данным «Известий», чип разместят на банковской карте либо на сим-карте, решение в этом направлении еще не принято.

Эксперты банковской сферы положительно оценивают данную инициативу, предлагая в качестве вариантов размещения ID банковские карты «Мир». Некоторые специалисты отмечают, что система СНИЛС была бы удобнее для этих целей. Однако все сходятся во мнении, что после появления уникальных чипов, в России возрастет количество киберпреступлений, связанных с кражей персональных данных.
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