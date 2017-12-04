Банковские карты льготников в России будут оснащены уникальными чипами

Для банковских карт льготных категорий граждан создадут идентификаторы, дающие возможность получать необходимые скидки на товары и услуги.Центробанк России собирается внедрить опыт других стран по присвоению индивидуального цифрового кода россиянам для предоставления социальных гарантий. По данным «Известий», чип разместят на банковской карте либо на сим-карте, решение в этом направлении еще не принято.
Эксперты банковской сферы положительно оценивают данную инициативу, предлагая в качестве вариантов размещения ID банковские карты «Мир». Некоторые специалисты отмечают, что система СНИЛС была бы удобнее для этих целей. Однако все сходятся во мнении, что после появления уникальных чипов, в России возрастет количество киберпреступлений, связанных с кражей персональных данных.