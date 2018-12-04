16-летняя школьница из Нижнего Тагила уехала к другу в Первоуральск и не вернулась

30 ноября девушка отправилась к другу в Первоуральск. После этого она позвонила своей бабушке и сказала, что с ней все в порядке. Екатерина должна была вернуться домой на следующий день, однако этого не произошло.

Тагильчанка общалась с полицейскими по телефону, но возвращаться домой отказалась. У правоохранителей есть информация, что Екатерина Иваницкая может находиться в Екатеринбурге.

Сотовый телефон школьницы находится в зоне доступа сети, но трубку она не берет.

По информации пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское», девушка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, ранее она неоднократно уходила из дома.

Всех, кто знает что-либо о местенахождении школьницы, полицейские просят сообщить по телефонам: 97-68-02, 97-68-31 или 02.

Рост девушки 155 см, лицо круглое, глаза серо-зелёные, каштановые волосы до плеч, есть татуировка на запястье руки.