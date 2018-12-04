«Большая финансовая нагрузка»: мэр Нижнего Тагила считает завышенными тарифы на ТКО
Администрация Нижнего Тагила считает тарифы на обращение с ТКО, установленные компанией «Рифей», завышенными и намерена добиваться их пересмотра.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что установленный оператором тариф является завышенным. В связи с этим на имя председателя РЭК будет направлено письмо с просьбой пересмотреть тарифы. Также письма с просьбой пересмотреть тарифы будут направлены заместителю губернатора региона и министру энергетики и ЖКХ Свердловской области. Администрация Нижнего Тагила намерена просить региональные власти учесть мнение муниципалитета и провести дополнительный анализ расчетных материалов.
Принятие завышенной оплаты накладывает дополнительную финансовую нагрузку на каждого жителя города. Мы намерены добиваться четко выверенного и взвешенного тарифа на обращение с ТКО,сказал мэр.
Напомним, что новая система обращения с ТКО начнет действовать в России с 1 января 2019 года.
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