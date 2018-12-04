«Большая финансовая нагрузка»: мэр Нижнего Тагила считает завышенными тарифы на ТКО

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что установленный оператором тариф является завышенным. В связи с этим на имя председателя РЭК будет направлено письмо с просьбой пересмотреть тарифы. Также письма с просьбой пересмотреть тарифы будут направлены заместителю губернатора региона и министру энергетики и ЖКХ Свердловской области. Администрация Нижнего Тагила намерена просить региональные власти учесть мнение муниципалитета и провести дополнительный анализ расчетных материалов.