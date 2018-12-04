Две исправительные колонии в Тавде нарушили трудовые права осужденных

В ходе проверки было установлено, что осужденные, которые занимали должности, финансируемые из федерального бюджета, работали без выходных дней. За сверхурочное отработанное время им не производилась выплата денег. Кроме того, учет рабочего времени, отработанного заключенными, не велся должным образом.