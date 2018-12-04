Две исправительные колонии в Тавде нарушили трудовые права осужденных
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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Исправительная колония №19 оштрафована на 35 тысяч рублей, должностное лицо, работающее в исправительной колонии №26, оштрафовано на 2 тысячи рублей за несоблюдение трудовых прав осужденных.
В ходе проверки было установлено, что осужденные, которые занимали должности, финансируемые из федерального бюджета, работали без выходных дней. За сверхурочное отработанное время им не производилась выплата денег. Кроме того, учет рабочего времени, отработанного заключенными, не велся должным образом.
По результатам проверки административные дела были заведены на должностное лицо ИК №26 и юридическое лицо ИК №19, которые оштрафованы на 35 тысяч рублей и две тысячи рублей соответственно, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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