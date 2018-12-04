Екатеринбурженка отработает 100 часов за долг по алиментам на четверых детей
Сегодня, 13:08ОбществоФото: pixabay.com
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Жительница Екатеринбурга приговорена к 100 часам исправительных работ за долг по алиментам.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбурженка задолжала алименты четверым своим детям. Отмечается, что двоих детей у горе-матери уже забрали.
Женщина за 2017 год задолжала детям 25 тысяч рублей, по сей день она не является трудоустроенной и не предпринимает попыток изыскания денежных средств на содержание несовершеннолетних.
В связи с этим судом было вынесено решение о наказании женщины по административной статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд присудил неплательщице 100 часов исправительных работ, пишет «Наша газета».
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