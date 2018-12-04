Екатеринбурженка отработает 100 часов за долг по алиментам на четверых детей

Екатеринбурженка задолжала алименты четверым своим детям. Отмечается, что двоих детей у горе-матери уже забрали.

Женщина за 2017 год задолжала детям 25 тысяч рублей, по сей день она не является трудоустроенной и не предпринимает попыток изыскания денежных средств на содержание несовершеннолетних.