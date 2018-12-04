Екатеринбуржец осужден на 6 месяцев за прописку в своей квартире 22 мигрантов
Сегодня, 21:11ОбществоФото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире 22 мигрантов, за что был осужден на шесть месяцев колонии строгого режима.
Сюжеты: Екатеринбург
В период с июля по август 2018 года екатеринбуржец через МФЦ прописал в своей квартире 22 иностранных граждан. За это с каждого мигранта осужденный получил по 4,2 тысячи рублей.
Подсудимый признал вину и рассказал, что совершил правонарушение из-за тяжелого материального положения.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком шесть месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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