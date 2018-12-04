Грабили с автоматом: пятеро екатеринбуржцев осуждены за нападение на банки
В Екатеринбурге 4 декабря состоялся суд над пятью мужчинами, которые совершили серию разбойных нападений на банки.
Члены группировки нападали на банки, использовав при этом оружие: пистолет, пневматический автомат, бутылки с бензином и жидкостью для розжига. На лица злоумышленников были надеты маски, на руках – перчатки, одежду они меняли после каждого ограбления.
Бандиты забегали в банк и пугали сотрудников оружием, затем говорили всем ложиться на пол и требовали отдать им деньги из кассы, после чего сбегали из банка по запланированному маршруту.
Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, банда обокрала четыре фирмы. Все обвиняемые в нападениях члены банды были признаны виновными. Двое злоумышленников получили по 12 лет, один был приговорен в августе 2018 года на 12 лет лишения свободы, третий участник банды получил восемь лет тюрьмы, пятый – на 11 лет.
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