Грабили с автоматом: пятеро екатеринбуржцев осуждены за нападение на банки

Члены группировки нападали на банки, использовав при этом оружие: пистолет, пневматический автомат, бутылки с бензином и жидкостью для розжига. На лица злоумышленников были надеты маски, на руках – перчатки, одежду они меняли после каждого ограбления.

Бандиты забегали в банк и пугали сотрудников оружием, затем говорили всем ложиться на пол и требовали отдать им деньги из кассы, после чего сбегали из банка по запланированному маршруту.