На турнире по смешанным единоборствам сразились журналисты и политологи

Так, первого декабря на арене встретились 11 политтехнологов, политологов и политических юристов. Среди них были корреспонденты РБК и телеканала «Дождь».

Издание «Новые известия» информируют, что бойцы соревновались в боксерских перчатках. Участники турнира могли применять любые приемы. Запрещено было использовать только самые травмоопасные из них. Продолжительность схваток составляла три раунда. Каждый отрезок боя длился 1,5 минуты.

«Битва политтехнологов» прошла настолько успешно, что ее организаторы собираются проводить данный турнир каждый год. Бои будут организовываться в декабре. На сегодняшний день желание продемонстрировать свои бойцовские навыки на ринге уже выразили и отдельные политики. В 2019 году РАСО хочет провести турнир и для них. Мероприятие получит название «Битва политиков».

Организаторы готовы начать принимать заявки от желающих принять участие в «Битве политтехнологов» и «Битве политиков» в будущем году. Бумаги необходимо отправлять куратору проекта, вице-президенту и председателю Комитета по политтехнологиям РАСО Евгению Минченко.

Примечательно, что выступившие на «Битве политтехнологов» люди были достаточно физически развитыми. Они имели мощную силу духа, и желание победить. Однако в схватках журналисты, политологи, политтехнологи и политические юристы в первую очередь старались показать не жесткие единоборства или агрессию, а свой настрой на дружеское и неформальное общение.