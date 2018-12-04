Пирамиды и висячие сады: строительство ледового городка началось в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле началось строительство ледового городка, разместится он на двух площадках – у КДК «Современник» и на Театральной площади.
1 декабря было закрыто движение на пр. Строителей и началось возведение новогоднего ледового городка. Напомним, что в этом году он будет посвящен чудесам света. Сейчас строительство ледовых скульптур ведется на площади у КДК «Современник».
В настоящий момент уже появились очертания Колосса Родосского, также там появятся сады Семирамиды, пирамида Хеопса и мавзолей в Галикарнасе.
На Театральной площади пока находятся только ледяные глыбы, но вскоре и там начнется работа. А в сквере за Драматическим театром разместится большая горка.
Напомним, что в этом году контракт на строительство выиграл предприниматель из Екатеринбурга. Ранее много лет строительством ледовых городков в Нижнем Тагиле занималось ООО «Парад».
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