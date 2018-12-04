Поселок под Невьянском будет ликвидирован для устройства стрельбищ для ИК №46

В настоящий момент Горельский опустел, в нем не живут люди, нет жилого имущества и объектов соцкультбыта. В поселке также отсутствуют дороги и инженерные коммуникации. Об этом сообщила депутат Невьянской думы Любовь Замятина. Более того, поселок не обозначен на Яндекс-картах, но территориально входит в состав Невьянского городского округа.