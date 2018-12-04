Поселок под Невьянском будет ликвидирован для устройства стрельбищ для ИК №46
Сегодня, 19:30ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Обезлюдевший поселок Горельский в Невьянском районе станет местом для стрельбищ 46 исправительной колонии региона, так решили 4 декабря депутаты Свердловской области на совещании Законодательного собрания.
В настоящий момент Горельский опустел, в нем не живут люди, нет жилого имущества и объектов соцкультбыта. В поселке также отсутствуют дороги и инженерные коммуникации. Об этом сообщила депутат Невьянской думы Любовь Замятина. Более того, поселок не обозначен на Яндекс-картах, но территориально входит в состав Невьянского городского округа.
Представители 46 исправительной колонии решили оборудовать место, где расположен Горельский для тренировок по стрельбе, сообщает «Уралинформбюро».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Свердловская областьсельские населенные пунктызаконодательное собраниеНевьянскпоселокисправительная колонияНевьянский район
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей