Свердловчанка отсудила у коммунальщиков 100 тысяч за разбитый в темноте «Мерседес»
Жительница Свердловской области отсудила у «Свердловской теплоснабжающей компании» 100 тысяч за разбитый «Мерседес».
Установлено, что свердловчанка в темное время суток в ноябре 2017 года в Первоуральске на машине марки «Мерседес» наехала на открытый канализационный колодец. В результате наезда автомобиль получил повреждения, ремонт которых женщина оценила в 92 тысячи рублей. Еще несколько тысяч ушло на проведение экспертизы.
Женщина подала в суд, изложив в иске все обстоятельства, сумму понесенных затрат, куда также были включены судебные издержки. Помимо этого женщина требовала возместить ей моральный ущерб. Исковые требования были удовлетворены частично. Женщина получит компенсацию за ремонт, судебные издержки и оплату госпошлины.
Ресурсоснабжающая организация пыталась обжаловать решение суда, однако суд оставил его без изменений, пишет ЕАН.
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