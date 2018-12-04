Свердловчанка отсудила у коммунальщиков 100 тысяч за разбитый в темноте «Мерседес»

Установлено, что свердловчанка в темное время суток в ноябре 2017 года в Первоуральске на машине марки «Мерседес» наехала на открытый канализационный колодец. В результате наезда автомобиль получил повреждения, ремонт которых женщина оценила в 92 тысячи рублей. Еще несколько тысяч ушло на проведение экспертизы.