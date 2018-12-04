Торжественное открытие ледового городка в Нижнем Тагиле состоится 28 декабря
Сегодня, 12:28ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле 28 декабря в 18.00 состоится церемония торжественного открытия ледового городка на Театральной площади.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для тагильчан 28 декабря на Театральной площади будет организована праздничная программа, посвященная торжественному открытию ледового городка. В этом году ледовый городок посвящен чудесам света. Помимо этого на Театральной площади будут организованы лазерное и пиротехническое шоу.
Такие шоу в этом году мы организуем впервые. Финансирование будет осуществляться из внебюджетных источников – за счет спонсорских денег,отметил мэр Нижнего Тагила.
Уже традиционно в этом году вновь будет работать две ледовых площадки – у КДК «Современник» и на Театральной площади.
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