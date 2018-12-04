Торжественное открытие ледового городка в Нижнем Тагиле состоится 28 декабря

Для тагильчан 28 декабря на Театральной площади будет организована праздничная программа, посвященная торжественному открытию ледового городка. В этом году ледовый городок посвящен чудесам света. Помимо этого на Театральной площади будут организованы лазерное и пиротехническое шоу.

Такие шоу в этом году мы организуем впервые. Финансирование будет осуществляться из внебюджетных источников – за счет спонсорских денег,отметил мэр Нижнего Тагила.