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Торжественное открытие ледового городка в Нижнем Тагиле состоится 28 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торжественное открытие ледового городка в Нижнем Тагиле состоится 28 декабря

Сегодня, 12:28ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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