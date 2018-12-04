Жительница Верхней Салды взыскала 75 тыс. рублей с салона красоты за ожог в солярии

Жительница Верхней Салды заплатила 200 рублей за 10 минут солярия в салоне красоты «Нефертити». После процедуры она ощутила жжение в районе груди, а спустя какое-то время кожа покрылась волдырями и поднялась температура. По результатам медицинского осмотра у неё был диагностирован инфицированный ожог молочных желез 1 степени. Салон не признал свою вину в произошедшем и отказался компенсировать нанесённый вред. Тогда женщина решила добиться справедливости через суд.