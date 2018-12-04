Жительница Верхней Салды взыскала 75 тыс. рублей с салона красоты за ожог в солярии
Десять минут загара в солярий салона красоты «Нефертити» в Верхней Салде стоил местной жительнице инфицированного ожога молочных желез. После того, как салон отказался компенсировать нанесённый вред, женщина обратилась в суд и взыскала с организации 75,3 тыс. рублей.
Жительница Верхней Салды заплатила 200 рублей за 10 минут солярия в салоне красоты «Нефертити». После процедуры она ощутила жжение в районе груди, а спустя какое-то время кожа покрылась волдырями и поднялась температура. По результатам медицинского осмотра у неё был диагностирован инфицированный ожог молочных желез 1 степени. Салон не признал свою вину в произошедшем и отказался компенсировать нанесённый вред. Тогда женщина решила добиться справедливости через суд.
В ходе заседания оказалось, что салон красоты не представил суду документы о сроках эксплуатации и замены ламп, а также не проконсультировал клиентку перед проведением процедуры. По итогам рассмотрения суд признал «Нефертити» виновным и назначил размер компенсации в 75 тыс. 300 рублей, сообщает «ЕТВ». Ответчик попытался обжаловать вердикт в высшей инстанции, но апелляция осталась без удовлетворения.
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