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Жительница Верхней Салды взыскала 75 тыс. рублей с салона красоты за ожог в солярии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Верхней Салды взыскала 75 тыс. рублей с салона красоты за ожог в солярии

Сегодня, 07:00ОбществоФото: pxhere.com
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