По данным МУ МВД «Нижнетагильское», за 10 месяцев 2019 года в городе зарегистрировано 688 превентивных преступлений. С начала года в области домашнего насилия полиция привлекла к уголовной ответственности 581 гражданина, к административной — 601 человека по статье «Побои», наказание по которой подразумевает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест на 10-15 суток или обязательные работы от 60 до 120 часов.

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При этом за этот год, а также за два предыдущих, в отделение помощи женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации не было ни одного обращения по факту насилия в семье, сообщила заведующая Татьяна Пятышева.

Мы взаимодействуем и с полицией, и с травматологией, но напрямую обращений нет. Когда женщины обращаются в травму, где фиксируются побои, им предлагают обратиться к нам, но они не идут. Поэтому у нас разработана такая система — мы даём телефон доверия,рассказала Пятышева.

Она рассказала, что ранее в Богдановиче было отделение помощи женщинам, где им предоставлялись места для проживания, а сейчас таких нет. В отделении социальный работник, психолог или юрист проводят консультации. Ранее работа с женщинами велась индивидуально, иногда в анонимном формате. В основном с ними работал психолог. По словам Пятышевой, жертв насилия, как правило, перенаправляли в другие города, «чтобы там они отдохнули от этого всего». «Застой» в обращении в последнее время Пятышева объясняет тем, что Нижний Тагил — маленький город, здесь все и всё знают, поэтому спрятаться от своего мучителя очень сложно, а уехать некуда.

Город — маленький. У людей — страх. В больших городах проще уехать в другой район и там затеряться, объяснила заведующая отделом.

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В Нижнем Тагиле помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию оказывают в Центре защиты материнства и детства под руководством Екатерины Ромашко.

Обращений много. Конкретно домашним насилием мы не занимаемся — эти случаи идут попутно. В беседах выясняется, что муж бьёт, пьёт, денег нет, но они живут с ним, наверно, потому что терпят, отметила руководитель центра.

Также Ромашко сообщила, что в организации женщинам могут помочь только консультацией, материальными вещами или с оформлением документов. В центре содействия пока нет условий для проживания и кабинетов для приёмов специалистов. В планах: сделать отдельные помещения для психолога и для специалиста по социальной работе.

Все специалисты центра — добровольцы, поэтому с людьми работают в свободное от постоянной работы время.

Мы все работаем по зову сердца, поэтому люди работают и потом приходят к нам, если изъявляют желание нам чем-то помочь. Мы записываем женщин, которые нуждаются в юридической или социальной помощи, затем волонтёр-психолог обзванивает и приглашает их на беседы, сообщила Екатерина Ромашко.

Также она отметила, что женщины стесняются говорить, что страдают от домашнего насилия. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, в большинстве случаев жертвы пишут заявления в полицию, но затем забирают обратно, что, по его словам, в России стало обыденностью.

Как часто бывает, когда муж бьет жену, а иногда и жену и детей. Женщина в гневе сначала напишет заявление в полицию, а за ночь подумав: «Мужа посадят, но какой бы он ни был хоть что-то зарабатывает, а так вообще помощи не будет», бежит забирать заявление. А когда прощают такие вещи — через некоторое время побои начинаются с новой силой, сказал Валерий Горелых.

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