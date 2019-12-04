ЕДДС Нижнего Тагила признана одной из лучших в Свердловской области

Итоги работы ЕДДС 73 муниципалитетов Свердловской области подвело министерство общественной безопасности. Директор ЕДДС Григорий Омельков сообщил, что в 2019 году была проведена полная замена блоков управления электросирен. Оборудование интегрировано с региональной системой оповещения. На техническое переоснащение муниципалитет потратил шесть миллионов рублей. Также на эти средства установлены два пункта оповещения — в Висимо-Уткинске и Серебрянке. Аналогичный пункт появился в 2018 году в Уральце.