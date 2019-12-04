ЕДДС Нижнего Тагила признана одной из лучших в Свердловской области
Единая дежурно диспетчерская служба Нижнего Тагила признана одной из лучших в регионе, уступив только службе Екатеринбурга, сообщает администрация города.
Итоги работы ЕДДС 73 муниципалитетов Свердловской области подвело министерство общественной безопасности. Директор ЕДДС Григорий Омельков сообщил, что в 2019 году была проведена полная замена блоков управления электросирен. Оборудование интегрировано с региональной системой оповещения. На техническое переоснащение муниципалитет потратил шесть миллионов рублей. Также на эти средства установлены два пункта оповещения — в Висимо-Уткинске и Серебрянке. Аналогичный пункт появился в 2018 году в Уральце.
Кроме того, в Нижнем Тагиле продолжается работа над вторым этапом АПК «Безопасный город». ЕДДС через систему ГЛОНАСС ведет ежедневный контроль за работой общественного транспорта, круглосуточный контроль за работой дорожной техники, ежедневный мониторинг уровней водохранилищ и объемов сброса воды с гидротехнических сооружений города. В этом году на обеспечение работы оборудования диспетчерской службы в первую группу по электроснабжению выделено 280 тысяч рублей.