Екатеринбурженка отсудила у психбольницы 872 тысячи рублей за украденные колеса

Екатеринбурженка проживает рядом с больницей, и иногда она оставляла свой автомобиль Mercedes-AMG на платной парковке при ней. В мае этого года обнаружилось, что кто-то похитил с машины колеса.

Она обратилась в полицию, а также решила взыскать с медучреждения материальный ущерб, так как посчитала, что за сохранность ее автомобиля должна была отвечать больница.

По подсчетам женщины, стоимость колес составила 872 440 рублей. Также она хотела получить 50 тысяч рублей за услуги адвоката. Суд первой инстанции поддержал сумму ущерба, а расходы на адвоката снизил до 15 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, представитель лечебного учреждения принес апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он указал на отсутствие доказательств заключения между сторонами договора хранения. Ответчик заявлял, что истцу было предоставлено в аренду парковочное место без услуги хранения,рассказали в пресс-службе областного суда.

Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений. Судебная коллегия установила, что договор оказания услуг все-таки был заключен — женщина смогла предоставить чек об оплате.