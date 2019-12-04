ГИБДД в Нижнем Тагиле приглашает сотрудников на службу

Основные требования к кандидатам: возраст не старше 35 лет, гражданство России, отсутствие судимости, образование не ниже среднего.

Сотрудникам гарантируют своевременную высокую заработную плату, льготную выслугу, перспективу карьерного роста, соцпакет и льготы для членов семей сотрудников, ежегодный отпуск в количестве 40 дней, бесплатное медобслуживание в медучреждениях МВД, оплата проезда к месту отдыха, социальное страхование и возможность обучения в профильных вузах.