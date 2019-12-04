ГИБДД в Нижнем Тагиле приглашает сотрудников на службу

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция ведет набор сотрудников до 35 лет для замещения вакантных должностей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Основные требования к кандидатам: возраст не старше 35 лет, гражданство России, отсутствие судимости, образование не ниже среднего.
Сотрудникам гарантируют своевременную высокую заработную плату, льготную выслугу, перспективу карьерного роста, соцпакет и льготы для членов семей сотрудников, ежегодный отпуск в количестве 40 дней, бесплатное медобслуживание в медучреждениях МВД, оплата проезда к месту отдыха, социальное страхование и возможность обучения в профильных вузах.
По всем вопросам обращаться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу улица Островского, 7, кабинет 215, телефон 8 (3435) 97-60-76, отдел ГИБДД по адресу улица Мира, 57а, кабинет № 22, телефон 8 (3435) 97-65-78, кабинет № 4, телефон 8 (3435) 97-65-90.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей