Инюцын: единая бренд-архитектура "Россетей" предполагает общую инфополитику

Здесь же присутствовали гендиректор, глава правления ПАО «Россети» Павел Ливинский и заместитель генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ холдинга «Россети» Лариса Романовская.

В ходе своего выступления Антон Инюцын рассказал о главных задачах на сегодняшний день. Так, заинтересованным лицам необходимо стремиться популяризировать в СМИ работу ТЭК. Речь идет о взаимодействии пресс-служб энергетических компаний с журналистами. Такой подход позволяет информировать россиян об успехах энергетиков. В итоге престиж и авторитет данной профессии повышается, информируют «Новые известия».

Гости форума поговорили о корпоративных ориентирах, обозначенных «Россетями» в области информационной открытости в контексте общих задач ТЭК. Так, Антон Инюцын сообщил о новой Единой бренд-архитектуре компании.