Инюцын: единая бренд-архитектура "Россетей" предполагает общую инфополитику
Замглавы Минэнерго России Антон Инюцын взял слово на сессии «PR в рамках корпоративной стратегии – подведение итогов года, задачи будущего года». Мероприятие проходило в рамках международного форума «Электрические сети».
Здесь же присутствовали гендиректор, глава правления ПАО «Россети» Павел Ливинский и заместитель генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ холдинга «Россети» Лариса Романовская.
В ходе своего выступления Антон Инюцын рассказал о главных задачах на сегодняшний день. Так, заинтересованным лицам необходимо стремиться популяризировать в СМИ работу ТЭК. Речь идет о взаимодействии пресс-служб энергетических компаний с журналистами. Такой подход позволяет информировать россиян об успехах энергетиков. В итоге престиж и авторитет данной профессии повышается, информируют «Новые известия».
Гости форума поговорили о корпоративных ориентирах, обозначенных «Россетями» в области информационной открытости в контексте общих задач ТЭК. Так, Антон Инюцын сообщил о новой Единой бренд-архитектуре компании.
По словам заместителя министра энергетики Российской Федерации, бренд-архитектура является не только общим логотипом, но и общей информационной политикой. Бренд-архитектура отвечает за события. И в первую очередь те, которые имеют социальный резонанс. Единый бренд позволит проводить регулярный мониторинг отношения россиян к компании в целом и в каждом субъекте РФ. В результате удастся усовершенствовать всю систему управления.