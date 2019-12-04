«Россети»: мы опережаем план по импортозамещению оборудования

Второй день форума начался с делового завтрака. На нем собрались гендиректор группы компаний «Россети» Павел Ливинский, главы дочерних структур энергетического холдинга и руководители предприятий, производящих оборудование для электросетей Российской Федерации.

Павел Ливинский выступил перед своими коллегами. По словам главы «Россетей», сегодня отечественные производители оборудования обеспечивают 91% электросетевого комплекса страны.

«Россети» реализуют программу импортозамещения с опережением графика. Холдинг стремится выйти на показатель в 100%. С 2018 года корпорация активно привлекает ведущих российских производителей к созданию новых технологических стандартов. Итоги пилотных проектов и темпы апробации инновационных решений поистине впечатляют. Полученные результаты говорят о правильности избранной стратегии, подчеркнул Ливинский.

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) проводится холдингом «Россети» с прошлого года. Мероприятие является одним из самых крупных событий в отрасли электроэнергетики. Главной целью форума остаются выработка и решение приоритетных задач в сфере цифровой трансформации всех электросетей России, информируют «Новые известия».