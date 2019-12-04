Стирают одноразовые простыни: Минздрав проверит уральскую больницу

Центральную районную больницу в Богдановиче обвинили в несоблюдении санитарных норм. Как утверждает член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, медучреждение многократно использует одноразовые простыни, а еда для пациентов перевозится в том же автомобиле, в котором возят медицинские отходы из морга.

На некоторых фото видно, как сохнут простыни, подозрительно похожие на одноразовые. Я, конечно, подняла контракт, и да, там действительно одноразовые простыни, пишет Петрова.

Она рассказала, что информация поступила к ней от депутата местной думы Анны Асановой.

Кроме того, в сети появилось видео, где сотрудник больницы рассказал, как перевозятся продукты. При этом никакой обработки не осуществляется.

В Минздраве утверждают, что информация ложная.

Сегодня общались с главным врачом больницы, она заявила, что вся эта информация не соответствует действительности. Конечно, мы проведем проверку по данным сообщениям, — рассказал пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.