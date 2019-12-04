Тагильский дизайнер ответил на обвинения польского бренда в плагиате работы художника

Он рассказал, что надпись была использована в контексте мероприятия «Карт-бланш» на стене.

Если обсуждать копирование, то мы положили текст в другую среду [на куртку]. Плюс шрифт выглядит по-другому: не столбиком, а в строчку. Здесь странная грань: непонятно, [почему] ты пишешь на заборе и можешь присвоить это себе. Я не думаю, что Илья пытался запатентовать эту работу. У Ильи надпись… я же вижу, что он использует надписи из песен, это не его личное произведение, рассказал дизайнер Игорь Ильин изданию It' s My City.

По словам дизайнера, он сделал за три года для Cropp три проекта. Он утверждает, что копировать работу не собирался, потому что его творчество — «это то, что мы видим». По его мнению, заимствованием занимаются все и он проще к этому относится.

Ильин отметил, что он хотел создать коллекцию для российских магазинов и решил создать что-то, дохновленное Гошей Рубчинским, «урбаном, молодежным, современным, как из будущего», а также что-то «такое самобытное и близкое к нам, русским».