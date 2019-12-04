Цуканов указал на проблемы при реализации нацпроектов в Свердловской области

Полпред подчеркнул, что «проседает» реализация нацпроекта «Экология». По его словам, президент России Владимир Путин говорил о тяжелой экологической ситуации в Нижнем Тагиле.

Почти 80% загрязнения рек в области составляют сточные воды, только 11% стоков очищено по нормативам,сказал полпред.

Цуканов заявил, что «бунт» хирургов в Нижнем Тагиле вышел на федеральный уровень, что негативно сказывается на реализации национальных проектов по здравоохранению. Тяжелая ситуация с медиками наблюдается в Новой Ляле и Качканаре.

Выступающий после Цуканова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что регион демонстрирует устойчивую положительную динамику при реализации нацпроектов.