Цуканов указал на проблемы при реализации нацпроектов в Свердловской области
Во время совещания, посвященного реализации нацпроектов в Свердловской области, полпред президента в УрФО Николай Цуканов указал на проблемы в нескольких городах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.
Полпред подчеркнул, что «проседает» реализация нацпроекта «Экология». По его словам, президент России Владимир Путин говорил о тяжелой экологической ситуации в Нижнем Тагиле.
Почти 80% загрязнения рек в области составляют сточные воды, только 11% стоков очищено по нормативам,сказал полпред.
Цуканов заявил, что «бунт» хирургов в Нижнем Тагиле вышел на федеральный уровень, что негативно сказывается на реализации национальных проектов по здравоохранению. Тяжелая ситуация с медиками наблюдается в Новой Ляле и Качканаре.
Выступающий после Цуканова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что регион демонстрирует устойчивую положительную динамику при реализации нацпроектов.
Напомним, на 2020 год на реализацию нацпроекта «Экология» в Свердловской области выделены 471 миллион рублей, что на 150 миллионов рублей больше, чем в 2010 году.