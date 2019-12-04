«Тёмный рыцарь» из Подмосковья стал миллионером и решил открыть бизнес

Три доната, на 500 тысяч, полтора и три миллиона рублей, поступили на счет «Темного рыцаря» во время вещания его игровой сессии League of Legends на платформе Twitch. Спустя некоторое время игрок решил удалить свой аккаунт. Он объяснил это заботой о собственной безопасности, пишет newsnn.ru.

В сообщении пользователям DarkKnight написал, что благодарит аудиторию и отдельно — человека, столь высоко оценившего его труд. Таких денег от своего увлечения он не ждал. Теперь направить их на благотворительные проекты, а на часть суммы откроет бизнес. Он намерен вновь вернуться к игре, когда стихнет внимание к его персоне, а пока удалили аккаунт, чтобы сохранить анонимность.

В компании KingDonate, через которую прошли три транзакции, говорят, что приятно участвовать в таких важных жизненных переменах своих клиентов. Как сказала директор по коммуникациям Елена Райская, пять миллионов — сумма за гранью обыденности, обычный перевод игрокам-стримерам не превышает двух тысяч рублей.