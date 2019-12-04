В Кольцово у «безработных» пассажиров изъяли два миллиона рублей

Мужчины пытались пронести деньги через «зелёный коридор», не задекларировав их. Один из пассажиров рассказал, что везет деньги, заработанные в одном из кафе Первоуральска, с собой у него было около 10 тысяч долларов.

Второй мужчина вез больше миллиона рублей. Он сообщил таможенникам, что безработный, а деньги пойдут на личные нужды. Третий пассажир тоже заявил, что нигде не работает, при себе у него были 800 тысяч рублей.