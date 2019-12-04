В Нижнем Тагиле начались Знаменские чтения на тему Великой Победы
Сегодня, 20:51ОбществоФото: Нижнетагильская епархия
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В Нижнем Тагиле начались VI Епархиальные Знаменские образовательные чтения, которые в этом году проходят на тему «Великая Победа: наследие и наследники», сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предварительные встречи в рамках мероприятия прошли в детском саду «Радость» и школе № 61. В городском Дворце детского и юношеского творчества тему Победы обсудят ученики 7-11 классов и лидеры общественного движения школьников.
Завершение Знаменских чтений пройдёт 11 декабря в Нижнетагильском драматическом театре, где состоится расширенное пленарное заседание. В нем примут участие около 500 человек — представителей образовательных учреждений, мэрии, общественных организаций, студентов медицинского колледжа и духовенства.
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