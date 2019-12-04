В Нижнем Тагиле начались Знаменские чтения на тему Великой Победы

Предварительные встречи в рамках мероприятия прошли в детском саду «Радость» и школе № 61. В городском Дворце детского и юношеского творчества тему Победы обсудят ученики 7-11 классов и лидеры общественного движения школьников.

Завершение Знаменских чтений пройдёт 11 декабря в Нижнетагильском драматическом театре, где состоится расширенное пленарное заседание. В нем примут участие около 500 человек — представителей образовательных учреждений, мэрии, общественных организаций, студентов медицинского колледжа и духовенства.