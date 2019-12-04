В России разработали арктическую стратегию

В министерстве отмечают, что разработка документа велась с участием представителей науки, региональных властей, общественных организаций. Широко привлекались эксперты. В стратегическом плане обозначены меры по ускоренному развитию экономической и социальной сфер в Арктике, а также цели России и способы их достижения.

Ранее согласовали федеральный законопроект об особом экономическом режиме в Арктике. До конца нынешнего года его должны внести в Госдуму. Делается это для того, чтобы инвесторы могли вкладывать деньги в арктические проекты России уже с 2020 года.