В России разработали арктическую стратегию

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило разработку стратегии государственной политики в отношении Арктики до 2035 года. Осталось утвердить документ у президента.
В министерстве отмечают, что разработка документа велась с участием представителей науки, региональных властей, общественных организаций. Широко привлекались эксперты. В стратегическом плане обозначены меры по ускоренному развитию экономической и социальной сфер в Арктике, а также цели России и способы их достижения.
Ранее согласовали федеральный законопроект об особом экономическом режиме в Арктике. До конца нынешнего года его должны внести в Госдуму. Делается это для того, чтобы инвесторы могли вкладывать деньги в арктические проекты России уже с 2020 года.
В настоящее время, государственную политику в отношении арктического региона определяет документ, подписанный еще в 2008 году, Дмитрием Медведевым, тогда президентом РФ. В нем изложены основные стратегии развития, механизмы реализации, основы безопасности и другие важные моменты, сообщает oilcapital.ru.