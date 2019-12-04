В Серове приставы притворились покупателями и арестовали машину у должника
Сегодня, 18:15ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Житель Серова задолжал знакомому 580 тысяч рублей. Судебное решение о взыскании денег было передано судебным приставам, пишет «Комсомольская правда».
По информации пресс-службы УФССП России по Свердловской области, сотрудники ведомства узнали, что у должника есть автомобиль Land Rover. Мужчина собирался продать машину. Пристав, притворившись покупателем, позвонил ему и назначил встречу у Дворца водного спорта.
Должник, выйдя из здания и увидев приставов, поспешил скрыться,рассказали в УФССП.
Автомобиль арестован и находится у взыскателя на ответственном хранении.
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