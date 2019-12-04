В Серове приставы притворились покупателями и арестовали машину у должника

По информации пресс-службы УФССП России по Свердловской области, сотрудники ведомства узнали, что у должника есть автомобиль Land Rover. Мужчина собирался продать машину. Пристав, притворившись покупателем, позвонил ему и назначил встречу у Дворца водного спорта.