В Свердловскую область из Китая привезли 18 тонн помело и 16 тонн винограда
Сегодня, 10:40ОбществоФото: pixabay.com
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Из Китая в Свердловскую область 3 декабря привезли 17,7 тонны помело и 16,3 тонны винограда, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.
Всего в регион привезено 34 тонны продукции, она прошла проверку, карантинные объекты по результатам лабораторных исследований не обнаружены. Продукция может отправляться на прилавки магазинов.
Также 2 декабря в Свердловскую область привезли 54,9 тонны мандаринов из Китая, сообщает АО «СиАйТи Терминал», и 18,7 тонны яблок из Сербии, 19,2 тонны яблок из Мордовии.
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