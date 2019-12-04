Жители Нижнего Тагила сфотографировали лису, гуляющую по Гальянке
Сегодня, 09:04ОбществоФото: ТТ Нижний Тагил
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3 декабря жители Нижнего Тагила заметили лису, гуляющую по Черноисточинскому шоссе.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В соцсетях появились фото и видео лесной жительницы. На одной из записей видно, что животное переходит дорогу перед автомобилем, а затем идет вдоль обочины. При этом очевидцы сообщают, что лиса не пугается людей и машин.
Лису заметили рядом с рынком на ГГМ, а затем ее видели во дворах на Черноисточинском шоссе. Горожане предположили, что животное оказалось в городе в поисках пищи.
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