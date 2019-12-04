Жители Нижнего Тагила сфотографировали лису, гуляющую по Гальянке

В соцсетях появились фото и видео лесной жительницы. На одной из записей видно, что животное переходит дорогу перед автомобилем, а затем идет вдоль обочины. При этом очевидцы сообщают, что лиса не пугается людей и машин.

Лису заметили рядом с рынком на ГГМ, а затем ее видели во дворах на Черноисточинском шоссе. Горожане предположили, что животное оказалось в городе в поисках пищи.