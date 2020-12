Безработица и дефицит кадров: что стало с рынком труда в Нижнем Тагиле в коронакризис

«Коронакризис» продолжает маршировать по стране, «убивая» при этом практически все секторы экономики, в том числе сферу занятости. Как менялась динамика безработицы в Нижнем Тагиле с начала года и какие вакансии востребованы в городе, выясняло TagilCity.ru

Эпидемия и кризис подняли безработицу в девять раз В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе количество безработных граждан, по данным Центра занятости, выросло с начала года в девять раз. На 1 ноября этот показатель составил 7804 человек (3,94%) на 2682 вакансии, то есть на одно рабочее место претендуют примерно три человека. При том, что в начале года число безработных людей составляло 846 человек на 2071 вакансию. Резкий рост безработицы, судя по графику Центра занятости, начался летом, в разгар «коронакризиса», когда многие предприятия закрывались навсегда. Photo: www.szn-ural.ru Большая часть вакансий, заявленных работодателями в Центр занятости, с оплатой труда выше прожиточного минимума — 2662 единицы, остальные 1838 — по рабочим профессиям. Наиболее востребованными являются продавцы продовольственных товаров — 183 вакансии (средняя зарплата 20 тысяч рублей), уборщики производственных и служебных помещений — 50 вакансий (средняя зарплата 12,5 тысяч рублей) и водители автомобиля — 45 вакансий (средняя зарплата 25,8 тысяч рублей). Центр занятости — лишь способ получить пособие? В поиске работы соискатель обращается не только в Центр занятости (а иногда не обращается совсем), а самостоятельно начинает изучать вакансии на сайтах по поиску работу. Плюс ко всему количество и привлекательность вакансий на просторах интернета в разы больше, чем в ЦЗН. Туда люди идут, по большей части, за пособиями по безработице. При этом работодатели также выбирают более современные способы публикации. Для сравнения — агрегатор «Яндекс.Работа», собирающий предложения со всех сайтов, предлагает 11 139 вакансий на 39 856 резюме. Это значит на одно место претендуют четыре человека. Но тут же стоит отметить, что резюме оставляют не только безработные, но и те, кто уже трудоустроен и хочет сменить вид деятельности или компанию. Согласно исследованиям HeadHunter, примерно такой же показатель (4,3 резюме на одну вакансию) по всей Свердловской области был в октябре–ноябре. И он снизился по сравнению с весной текущего года, когда на одну вакансию приходилось 5,5 резюме. По сравнению с первой волной пандемии трудоустроиться стало легче. Сегодня Средний Урал находится на 20 месте по сложности поиска работы. В регионе сохраняется комфортный уровень конкуренции: соискатели довольно быстро могут найти работу, а работодатели не испытывают по-настоящему серьезных трудностей при закрытии большинства вакансий,рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Photo: 1Mediainvest.ru Лидируют на сайтах по поиску работы также рабочие профессии — 1967 вакансий и сотрудники в сфере продаж — 1820 вакансий. Соискатели и работодатели: кому труднее? Сложности с поиском работы в этом году в первую очередь возникли у молодых людей — выпускников вузов. Некоторым найти работу по своей специальности оказалось практически нереально. К этому прибавляется и отсутствие опыта работы. В этом году я получила диплом экономиста. Планировала начинать работу именно в этой сфере. Пускай сначала с маленькой зарплатой и возможно где-то помощником или учеником, но двигаться постепенно по карьерной лестнице, набираясь опыта. Но это оказалось просто нереально. Еще во время учебы я работала официантом в одном из ресторанов города. Зарплата выходила неплохая. Но весной все закрылись из-за пандемии, коллектив распустили. Встала на учет в Центр занятости. Они, конечно, предлагают вакансии, но совершенно не то, что мне нужно. Пошла пока работать продавцов и продолжаю искать хоть что-то по специальности,рассказала TagilCity.ru тагильчанка по имени Юлия. Для кого-то из тагильчан выходом стало обучение рабочим профессиям на производстве, где гарантировано последующее трудоустройство. В этом году закончился декретный отпуск. Из магазина одежды, где я работала раньше, мне пришлось уволится, так как он закрылся. Решила отучится на крановщицу в Центре подготовки персонала на УВЗ. Не скажу, чтобы я была в восторге от этой профессии, но деваться было не куда. Здесь хотя бы сразу же трудоустраивают после учебы,сообщила редакции Анастасия. Рабочие специальности действительно пользуются спросом в Нижнем Тагиле. Однако закрыть потребность работодателей зачастую мешает отсутствие квалифицированных кадров. Photo: 1Mediainvest.ru У нас идет набор электрогазосварщиков, токарей, электромонтеров. Но мы ищем людей с опытом работы. Однако таких рабочих мало, в основном они все трудятся на крупных заводах. Да и молодежь, по-видимому, не стремится идти в рабочие профессии,сообщили TagilCity.ru в отделе кадров производства металлоконструкций. Власти Свердловской области дают оптимистичные прогнозы по уровню безработицы в регионе, но лишь к концу 2021 года. Как ранее заявлял губернатор области Евгений Куйвашев, через год уровень безработицы сократится в три раза — с 6% до 2%. При этом среднемесячная заработная плата составит 43,7 тысячи рублей. А пока тагильчанам остается осваивать другие профессии или ждать открытия новых предприятий, которые дадут рабочие места.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter