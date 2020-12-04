Безработица и дефицит кадров: что стало с рынком труда в Нижнем Тагиле в коронакризис

В этом году я получила диплом экономиста. Планировала начинать работу именно в этой сфере. Пускай сначала с маленькой зарплатой и возможно где-то помощником или учеником, но двигаться постепенно по карьерной лестнице, набираясь опыта. Но это оказалось просто нереально. Еще во время учебы я работала официантом в одном из ресторанов города. Зарплата выходила неплохая. Но весной все закрылись из-за пандемии, коллектив распустили. Встала на учет в Центр занятости. Они, конечно, предлагают вакансии, но совершенно не то, что мне нужно. Пошла пока работать продавцов и продолжаю искать хоть что-то по специальности,рассказала TagilCity.ru тагильчанка по имени Юлия.