Евгений Куйвашев разрешил выходить на дистант по желанию

Я не хочу подвергать чужие жизни опасности. Девятиклассников вернули с дистанционного обучения по просьбам родителей. В первую очередь мы беспокоились об их экзаменах. Родители имеют право обратиться с заявлением к руководителю образовательного учреждения с просьбой о переводе на очно-заочное обучение или на дистант, пишет Евгений Куйвашев.