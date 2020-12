Евгений Куйвашев разрешил выходить на дистант по желанию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил выводить школьников на дистант по желанию родителей. Об этом он написал в Instagram.

Я не хочу подвергать чужие жизни опасности. Девятиклассников вернули с дистанционного обучения по просьбам родителей. В первую очередь мы беспокоились об их экзаменах. Родители имеют право обратиться с заявлением к руководителю образовательного учреждения с просьбой о переводе на очно-заочное обучение или на дистант, пишет Евгений Куйвашев. Губернатор отметил, что в школах соблюдаются все меры безопасности. Более миллиарда рублей выделено на дезинфицирующие средства, обеззараживатели, антисептики и дозаторы. Кроме того, глава региона призвал родителей не преувеличивать степень опасности. Однако он согласился, что причины для беспокойства не беспочвенны. Напомним, губернатор Евгений Куйвашев распорядился отменить дистант для учащихся девятых классов с 30 ноября. Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанта для уральских девятиклассников

