Глава Хабаровского края организовал пандус для инвалидов в Хабаровске

Напомним, что по предложению Михаила Дегтярева президент АНО ХОПИ «Стимул» Анна Цыбина была включена в состав Народного совета. Тогда она публично заявила о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники организации. В частности, она рассказала, что предоставленное для «Стимула» помещение не имело пандуса, а входная дверь требовала замены.