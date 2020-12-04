Карантин из-за чумы и контроль аутсорсинга. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области был введен карантин по африканской чуме свиней после того, как ее обнаружили в одном из цехов Нижнего Тагила. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Объект по адресу Носова, 100, где был найден очаг заболевания, также закрыли на карантин. Теперь посещать его могут только персонал и ветеринарные врачи. Вся зараженная продукция была утилизирована специалистами. На территории цеха планируется ликвидировать всех грызунов. Специалисты также займутся осмотром свиней в радиусе пяти километров. Руководство по выполнению плана по предотвращению распространения африканской чумы свиней было возложено на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию.