Куйвашев ввел карантин в Свердловской области из-за вспышки африканской чумы свиней

Очаг был выявлен в цехе Нижнего Тагила на улице Носова, 100.
Согласно документу, посещение цеха запрещается посторонним лицам. Также запрещена отгрузка продукции с инфицированного объекта.
Руководство по выполнению плана по предотвращению распространения африканской чумы свиней возложено на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию.
Напомним, продукция, в которой была обнаружена африканская чума свиней, была утилизирована специалистами. Сейчас предстоит осмотр всех свиней в радиусе пяти километров от инфицированного цеха. Для людей африканская чума свиней не представляет опасности.