Нижний Тагил получил новые низкопольные трамваи

Нижний Тагил получил новые низкопольные трамваи

Сегодня, 14:07ОбществоPhoto: Пресс-служба ФГУП ГЦСС
В Нижний Тагил новые низкопольные трамваи были доставлены силами Спецсвязи России, сообщает пресс-служба ФГУП Главный центр специальной связи.

Перевозку осуществляли в рамках госпрограмм «Доступная среда» и «Развитие транспортной системы».

Доставку четырехосных трамваев осуществляли с помощью низкорамных тралов, они позволяют перевозить различную технику, а также неделимые грузы.

При перевозке учли нюансы перевозимого груза и сложности, которые могут возникнуть при доставке. Транспортировку проводили профессиональные водители.

Напомним, в 24 ноября в Нижний Тагил прибыл первый низкопольный трамвайный вагон модели 71-415, его производителем является АО «Уралтрансмаш». Всего в город поставят три таких трамвая.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
трамвайдоставкаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы