Нижний Тагил получил новые низкопольные трамваи

В Нижний Тагил новые низкопольные трамваи были доставлены силами Спецсвязи России, сообщает пресс-служба ФГУП Главный центр специальной связи.

Перевозку осуществляли в рамках госпрограмм «Доступная среда» и «Развитие транспортной системы». Доставку четырехосных трамваев осуществляли с помощью низкорамных тралов, они позволяют перевозить различную технику, а также неделимые грузы. При перевозке учли нюансы перевозимого груза и сложности, которые могут возникнуть при доставке. Транспортировку проводили профессиональные водители. Напомним, в 24 ноября в Нижний Тагил прибыл первый низкопольный трамвайный вагон модели 71-415, его производителем является АО «Уралтрансмаш». Всего в город поставят три таких трамвая. В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон

