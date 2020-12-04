Нижний Тагил получил новые низкопольные трамваи

Перевозку осуществляли в рамках госпрограмм «Доступная среда» и «Развитие транспортной системы».
Доставку четырехосных трамваев осуществляли с помощью низкорамных тралов, они позволяют перевозить различную технику, а также неделимые грузы.
При перевозке учли нюансы перевозимого груза и сложности, которые могут возникнуть при доставке. Транспортировку проводили профессиональные водители.
Напомним, в 24 ноября в Нижний Тагил прибыл первый низкопольный трамвайный вагон модели 71-415, его производителем является АО «Уралтрансмаш». Всего в город поставят три таких трамвая.