Первые в Нижнем Тагиле: TagilCity.ru вошел в ТОП-5 самых цитируемых СМИ региона

Информационное агентство TagilCity.ru стало самым цитируемым СМИ в Нижнем Тагиле и вошло в ТОП-5 СМИ Свердловской области по итогам третьего квартала.

Рейтинг был опубликован на сайте «Медиалогия». Информационное агентство TagilCity.ru из Нижнего Тагила находится на пятом месте. По итогам третьего квартала 2020 года его индекс цитируемости составил 66,51 балла. Photo: скриншот сайта «Медиалогия» Первое место занимает информационное агентство URA.RU. По данным «Медиалогии», его индекс цитируемости составил более 1 550 баллов. На втором месте находится портал Znak.com. Он набрал более 850 баллов. Третье место занимает портал Е1.ru c 234 баллами, а четвертое — портал 66.ru, он набрал около 82 баллов. Напомним, по итогам ноября TagilCity.ru стал самым цитируемым в социальных сетях СМИ в Нижнем Тагиле. TagilCity.ru стал самым цитируемым в соцсетях тагильским СМИ в Свердловской области

