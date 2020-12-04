Первые в Нижнем Тагиле: TagilCity.ru вошел в ТОП-5 самых цитируемых СМИ региона

Первые в Нижнем Тагиле: TagilCity.ru вошел в ТОП-5 самых цитируемых СМИ региона

Сегодня, 19:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Информационное агентство TagilCity.ru стало самым цитируемым СМИ в Нижнем Тагиле и вошло в ТОП-5 СМИ Свердловской области по итогам третьего квартала.

Рейтинг был опубликован на сайте «Медиалогия».

Информационное агентство TagilCity.ru из Нижнего Тагила находится на пятом месте. По итогам третьего квартала 2020 года его индекс цитируемости составил 66,51 балла.

Photo:скриншот сайта «Медиалогия»

Первое место занимает информационное агентство URA.RU. По данным «Медиалогии», его индекс цитируемости составил более 1 550 баллов.

На втором месте находится портал Znak.com. Он набрал более 850 баллов.

Третье место занимает портал Е1.ru c 234 баллами, а четвертое — портал 66.ru, он набрал около 82 баллов.

Напомним, по итогам ноября TagilCity.ru стал самым цитируемым в социальных сетях СМИ в Нижнем Тагиле.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
рейтингTagilCity.ruтопНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы