Россельхознадзор объяснил появление в Нижнем Тагиле африканской чумы свиней

Россельхознадзор объяснил появление в Нижнем Тагиле африканской чумы свиней

Сегодня, 17:58ОбществоPhoto: pixabay.com
Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области и департамента ветеринарии смогли отследить цепочку перемещений продукции с африканской чумой свиней.

Инфекция была обнаружена в мясном замороженном полуфабрикате «Набор для борща». Он был изготовлен ООО «Коралл» в Тверской области. Затем продукция была реализована в ООО «СКИФ-логистик» в Санкт-Петербурге, а оттуда доставлена в Свердловскую область, пишет «Уралинформбюро».

В Екатеринбурге дешевую и небезопасную продукцию закупили организации с целью ее реализации в розничные торговые точки и предприятия по переработке пищевой продукции.

Пробы продукции были отобраны в организациях Нижнего Тагила, она была изъята из оборота.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в продукции вируса африканской чумы свиней в пробах из цеха переработки ИП Колосюк А. В. Предпринимателю выдали предписание об уничтожении 178,7 килограмма продукции.

Напомним, сегодня в Свердловской области был объявлен карантин по африканской чуме свиней. Для расследования была создана специальная комиссия.

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