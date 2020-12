Россельхознадзор объяснил появление в Нижнем Тагиле африканской чумы свиней

Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области и департамента ветеринарии смогли отследить цепочку перемещений продукции с африканской чумой свиней.

Инфекция была обнаружена в мясном замороженном полуфабрикате «Набор для борща». Он был изготовлен ООО «Коралл» в Тверской области. Затем продукция была реализована в ООО «СКИФ-логистик» в Санкт-Петербурге, а оттуда доставлена в Свердловскую область, пишет «Уралинформбюро». В Екатеринбурге дешевую и небезопасную продукцию закупили организации с целью ее реализации в розничные торговые точки и предприятия по переработке пищевой продукции. Пробы продукции были отобраны в организациях Нижнего Тагила, она была изъята из оборота. Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в продукции вируса африканской чумы свиней в пробах из цеха переработки ИП Колосюк А. В. Предпринимателю выдали предписание об уничтожении 178,7 килограмма продукции. Напомним, сегодня в Свердловской области был объявлен карантин по африканской чуме свиней. Для расследования была создана специальная комиссия. На Урале появилась чрезвычайная спецкомиссия из-за африканской чумы свиней

