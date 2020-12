«Россети» займутся реализацией энергетических проектов совместно с ЕАБР

Российская электроэнергетическая компания «Россети» заключила договоренность о стратегическом сотрудничестве с Евразийским банком развития (ЕАБР). Партнерство двух сторон направлено на развитие внешнеэкономической деятельности всех стран, состоящих в ЕАБР.

Как сообщает newizv.ru, для подписания договора была организована встреча первого заместителя гендиректора «Россетей» Александра Зарагацкого и заместителя председателя правления ЕАБР Амангельды Исенова. Энергетическая компания совместно с другими участниками ЕАБР будет заниматься изучением инвестиционного потенциала территорий, которые являются целевыми для «Россетей». Совместное обсуждение будет касаться и оценки привлекательности различных инвестиционных проектов с точки зрения их финансовой выгоды. «Сильная трансграничная инфраструктура, а также реализация общих проектов в области энергетики и цифровой трансформации создают внушительный потенциал для укрепления социально-экономических связей на евразийском пространстве», — прокомментировал предстоящую совместную деятельность Александр Зарагацкий. Представитель ЕАБР заявил о готовности финансировать те объекты «Россетей», которые будут возводиться на территории Евразийского экономического союза. В ответ на эти действия «Россети» пообещали изучить все идеи, над которыми сейчас трудятся специалисты банка. Стороны, заключившие договор, ожидают от совместной работы увеличения экспорта несырьевых товаров. Именно эта цель была поставлена год назад при запуске нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Итогом реализации данного проекта должно стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции на общемировом рынке.

