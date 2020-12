Стало известно имя застрелившего замглавы Новоуральска охотника

В заместителя мэра Новоуральска Михаила Черницкого выстрелил 41-летний Алексей Шамаев.

Мужчина работает начальником IT-отдела и зарегистрирован в качестве ИП. Ранее у уголовной ответственности не привлекался. Отмечается, что Шамаев увлекается охотой и рыбалкой давно. У него в собственности несколько видов оружия. Кроме того, мужчина имеет награды за первые места в соревнованиях по стрельбе. Как получилось, что настолько опытный в обращении с оружием охотник попал в человека выяснит следствие, пишет E1. По телефону Шамаев подтвердил изданию, что является фигурантом по данному делу. В Следственном комитете редакции TagilCity.ru отказались дать комментарий, сославшись на тайну следствия. Напомним, замглавы Черницкий был застрелен 28 ноября в лесах под Асбестом. Пуля попала ему в бедро и он скончался от потери крови до приезда «скорой». По факту происшествия заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Стали известны подробности убийства замглавы Новоуральска

Related news: Стали известны подробности убийства замглавы Новоуральска

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter