Стало известно имя застрелившего замглавы Новоуральска охотника

Стало известно имя застрелившего замглавы Новоуральска охотника

Сегодня, 11:25ОбществоPhoto: Алексей Шамаев на Facebook
В заместителя мэра Новоуральска Михаила Черницкого выстрелил 41-летний Алексей Шамаев.

Мужчина работает начальником IT-отдела и зарегистрирован в качестве ИП. Ранее у уголовной ответственности не привлекался.

Отмечается, что Шамаев увлекается охотой и рыбалкой давно. У него в собственности несколько видов оружия. Кроме того, мужчина имеет награды за первые места в соревнованиях по стрельбе.

Как получилось, что настолько опытный в обращении с оружием охотник попал в человека выяснит следствие, пишет E1.

По телефону Шамаев подтвердил изданию, что является фигурантом по данному делу.

В Следственном комитете редакции TagilCity.ru отказались дать комментарий, сославшись на тайну следствия.

Напомним, замглавы Черницкий был застрелен 28 ноября в лесах под Асбестом. Пуля попала ему в бедро и он скончался от потери крови до приезда «скорой». По факту происшествия заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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