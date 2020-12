В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку еще 58 газовых автобусов за 749 млн

Крупнейший перевозчик Екатеринбурга ЕМУП «Гортранс» приобретет еще 58 новых газовых автобусов за 749 миллионов рублей.

Конкурс объявлен на портале госзакупок, автобусы должны поставить до 30 сентября 2021 года. Они должны быть низкопольными, вмещать 80 человек и иметь минимум 24 сидячих места. Машины должны иметь зеленую окраску кузова, в салоне должны иметься зона для инвалидной коляски, видеонаблюдение, датчики пассажиропотока. Сиденья нужно сделать из пластика с мягкими подушками. На каждый автобус необходима гарантия два года или 150 тысяч километров пробега. Напомним, в Нижний Тагил 17 новых низкопольных автобусов за 107,4 миллиона рублей поставит ООО «СИМАЗ» из Ульяновска. Они приобретаются в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В Нижнем Тагиле определили поставщика новых низкопольных автобусов

