В Нижнем Тагиле прокуратура обязала горбольницу предоставить лекарство инвалиду

В Нижнем Тагиле прокуратура обязала горбольницу предоставить лекарство инвалиду

Сегодня, 20:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Первую городскую больницу в Нижнем Тагиле прокуратура обязала предоставить лекарства инвалиду, страдающему редким заболеванием.

Аналогичное требование прокуратура поставила также перед Минздравом Свердловской области. Лекарство не производится в России и требует ввоза из-за рубежа. Процесс осуществляется в частном порядке и за счет бюджетных средств.

Гражданин обратился в больницу по месту жительства, где предоставил заявление о получении нужного препарата. Городская больница, в свою очередь, обратилась в областной Минздрав, где получила ответ, что данное лекарственное средство не зарегистрировано на территории РФ. В связи с этим обеспечить инвалида препаратом не представляется возможным.

Изучив законодательство и проведя проверку, прокуратура Дзержинского района нашла правовые основания для обращения в суд,рассказал ТК «Телекон» заместитель прокурора Николай Коваленко.

Напомним, 15 сентября стало известно, что прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила направила в суд Екатеринбурга исковое заявление к министерству здравоохранения Свердловской области с требованием приобрести ребенку-инвалиду необходимые лекарства. Девочка страдает тяжелым заболеванием, требующим получения специфического лекарства. На территории России препарат не зарегистрирован.

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