В Нижнем Тагиле прокуратура обязала горбольницу предоставить лекарство инвалиду

Гражданин обратился в больницу по месту жительства, где предоставил заявление о получении нужного препарата. Городская больница, в свою очередь, обратилась в областной Минздрав, где получила ответ, что данное лекарственное средство не зарегистрировано на территории РФ. В связи с этим обеспечить инвалида препаратом не представляется возможным.