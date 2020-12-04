В Нижнем Тагиле разработают проект реконструкции Южного подъезда к городу

В Нижнем Тагиле разработают проект реконструкции Южного подъезда к городу

Сегодня, 13:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс по поиску подрядчика для разработки проекта реконструкции Южного подъезда к Нижнему Тагилу.

Начальная стоимость контракта — 8,7 миллиона рублей. Конкурс объявлен 27 ноября, заявки принимаются до 7 декабря 2020 года.

Будет реконструирована транспортная развязка и участок автодороги от нее до села Николо-Павловское. Денежные средства выделят из областного бюджета. Предполагают провести капитальный ремонт с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Проект разработают в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», он должен включать в себя геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания.

Подрядчику необходимо будет разработать документацию по планировке территории и утвердить ее в Министерстве строительства Свердловской области, выполнить технико-экономические расчеты. Также необходимо предусмотреть освещение дороги и транспортной развязки, получить технические условия владельцев инженерных коммуникаций, предусмотреть установку дорожных знаков.

Выполнение и экспертизу инженерных изысканий необходимо закончить до 22 мая 2021 года, сдать проектную документацию заказчику нужно до 24 августа 2022 года.

Напомним, «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила летом 2020 года стал подрядчиком ремонта Южного подъезда к городу. Работы должны завершить до 22 августа 2022 года.

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