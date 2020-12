Вячеслав Погудин: «Нужно выводить „скорую помощь“ на новый уровень»

Куратор социального блока в ЗакСо Свердловской области Вячеслав Погудин намерен контролировать соблюдение прав водителей при переходе скорой Нижнего Тагила на аутсорсинг.

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, представляющий в региональном парламенте Нижний Тагил, отметил, что все стороны заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы переход на аутсорсинг для «скоровиков» прошёл безболезненно. А сам процесс пошёл бы службе скорой помощи Нижнего Тагила на пользу. Каким будет конкретный экономический эффект, должны оценить специалисты. Я же вижу свою задачу в том, чтобы при переходе на новый формат работы поддерживать сотрудников службы. Нужно выводить «скорую помощь» на новый уровень. Но при этом никто не оставит водителей одних в этой ситуации. И Минздрав, и депутаты Заксобрания, и администрация города будут следить за воплощением проекта, за соблюдением интересов работников и их трудовых прав, а также за улучшением условий их труда. Я понимаю, что это и моя личная ответственность, сказал Погудин. Напомним, в Нижнем Тагиле «скорую» собираются переводить на аутсорсинг. Организация будет обязана поставлять автомобили, ремонтировать их. Причем машины должны быть предоставлены с водителем. Медики восприняли такую новость негативно. Начались протесты, написана петиция. 2 декабря состоялся круглый стол по данному вопросу с представителями СМП. На встречу должны были прибыть министр финансов региона Галина Кураленко и министр экономики Денис Мамонтов. Кроме того, приглашение было направлено министру здравоохранения Андрею Карлову. Никто из приглашенных не явился на встречу. Министры не приехали на встречу с медиками скорой помощи в Нижнем Тагиле

