Вячеслав Погудин: «Нужно выводить „скорую помощь“ на новый уровень»

Вячеслав Погудин: «Нужно выводить „скорую помощь“ на новый уровень»

Сегодня, 10:46ОбществоPhoto: Вячеслав Погудин на Facebook
Куратор социального блока в ЗакСо Свердловской области Вячеслав Погудин намерен контролировать соблюдение прав водителей при переходе скорой Нижнего Тагила на аутсорсинг.

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, представляющий в региональном парламенте Нижний Тагил, отметил, что все стороны заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы переход на аутсорсинг для «скоровиков» прошёл безболезненно. А сам процесс пошёл бы службе скорой помощи Нижнего Тагила на пользу.

Каким будет конкретный экономический эффект, должны оценить специалисты. Я же вижу свою задачу в том, чтобы при переходе на новый формат работы поддерживать сотрудников службы. Нужно выводить «скорую помощь» на новый уровень. Но при этом никто не оставит водителей одних в этой ситуации. И Минздрав, и депутаты Заксобрания, и администрация города будут следить за воплощением проекта, за соблюдением интересов работников и их трудовых прав, а также за улучшением условий их труда. Я понимаю, что это и моя личная ответственность, сказал Погудин.

Напомним, в Нижнем Тагиле «скорую» собираются переводить на аутсорсинг. Организация будет обязана поставлять автомобили, ремонтировать их. Причем машины должны быть предоставлены с водителем. Медики восприняли такую новость негативно. Начались протесты, написана петиция. 2 декабря состоялся круглый стол по данному вопросу с представителями СМП. На встречу должны были прибыть министр финансов региона Галина Кураленко и министр экономики Денис Мамонтов. Кроме того, приглашение было направлено министру здравоохранения Андрею Карлову. Никто из приглашенных не явился на встречу.

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