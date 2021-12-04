Благоустройство Парка культуры и отдыха металлургов в Нижнем Тагиле стартует в 2022

Кроме того, в парке должна появиться спортивная площадка с тренажерами и большая площадка для детей, которую разместят вместо полуразрушенной летней сцены. Реконструкция «Парка культуры и отдыха металлургов» финансируется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как считает мэр Нижнего Тагила Владислав Пиняев, ремонт парка станет еще одним подарком тагильчанам к 300-летию города. Для защиты от вандализма и наблюдением за ходом ремонтных работ в парке будут установлены камеры наблюдения.