Благоустройство Парка культуры и отдыха металлургов в Нижнем Тагиле стартует в 2022

Благоустройство Парка культуры и отдыха металлургов в Нижнем Тагиле стартует в 2022
Благоустройство Парка культуры и отдыха металлургов в Нижнем Тагиле стартует в 2022
Сегодня, 13:31ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Ремонт Парка культуры и отдыха металлургов начнется с благоустройства центральной части в следующем году.

Площадь участка, который планируется привести в надлежащий вид, составляет почти 21 тысячу квадратных метров — это входная группа, главная аллея, фонтан и участок, где расположена сцена. В рамках ремонтных работ будет обновлено покрытие тротуаров, установлена подсветка на входе и у фонтана, появятся новые качели, скамьи, урны и туалет.

Кроме того, в парке должна появиться спортивная площадка с тренажерами и большая площадка для детей, которую разместят вместо полуразрушенной летней сцены. Реконструкция «Парка культуры и отдыха металлургов» финансируется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как считает мэр Нижнего Тагила Владислав Пиняев, ремонт парка станет еще одним подарком тагильчанам к 300-летию города. Для защиты от вандализма и наблюдением за ходом ремонтных работ в парке будут установлены камеры наблюдения.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, что городские парки и скверы нередко подвергаются атакам вандалов. Только за эту осень они сломали бивень Мамонтенку в парке «Муринские пруды», разрисовали гранитную облицовку набережной «Тагильская лагуна 2», повредили Лисицу в зоне отдыха «Пихтовые горы».

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