Кошки, собаки и 335 человек: тагильские спасатели поделились итогами работы за год

Кошки, собаки и 335 человек: тагильские спасатели поделились итогами работы за год
Кошки, собаки и 335 человек: тагильские спасатели поделились итогами работы за год
Сегодня, 17:29ОбществоФото: 1МI
В МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижнего Тагила» подвели предварительные итоги работы за год. По словам Сергея Коперкина, руководителя тагильского отделения, спасатели все чаще стали приходит на помощь не только людям, но и зверям.

За 2021 год сотрудники МБУ оказали помощь 335 человекам, попавшим в чрезвычайные ситуации, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. При этом в статистику не попадают домашние любимцы тагильчан и дикие звери.

По словам главного тагильского спасателя, представители семейства кошачьих все чаще застревают в вентиляции или на деревьях, а собаки оказываются в траншеях, падают в колодцы и заброшенные овощные ямы. Например, а августе бездомный пес чудом остался жив благодаря оперативным действиям тагильчан и спасателей — дворняга застрял в одной из ям на Гальянке.

За 11 месяцев 2021 года на вызовы по спасению домашних животных сотрудники МБУ выезжали 35 раз. Не исключением стали и дикие звери — куницы, совы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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