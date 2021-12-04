Кошки, собаки и 335 человек: тагильские спасатели поделились итогами работы за год

За 2021 год сотрудники МБУ оказали помощь 335 человекам, попавшим в чрезвычайные ситуации, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. При этом в статистику не попадают домашние любимцы тагильчан и дикие звери.
По словам главного тагильского спасателя, представители семейства кошачьих все чаще застревают в вентиляции или на деревьях, а собаки оказываются в траншеях, падают в колодцы и заброшенные овощные ямы. Например, а августе бездомный пес чудом остался жив благодаря оперативным действиям тагильчан и спасателей — дворняга застрял в одной из ям на Гальянке.
За 11 месяцев 2021 года на вызовы по спасению домашних животных сотрудники МБУ выезжали 35 раз. Не исключением стали и дикие звери — куницы, совы.