На острове Шумшу появится музей, посвященный Второй мировой войне

В сентябре 2021 года полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев объявил о планах строительства исторического музея на территории острова Шумшу. Его хотят посвятить памяти предков, погибших в ходе Второй мировой войны.

По информации vostokmedia.com, Правительство России не случайно выбрало курильский остров. Шумшу является исторически важной территорией, поскольку именно там в 1945 году прошло одно из последних сражений Второй мировой войны. По словам Трутнева, на острове до сих пор находится разбитая техника и разорванные в клочья самолеты. Полпред подчеркнул, что со временем территория Шумшу зарастает травой и разворовывается черными копателями. Эта страница истории потихоньку пропадает. Для решения данного вопроса Трутнев выступил с предложением о создании исторического музея на островном участке. Региональные власти в свою очередь с энтузиазмом поддержали подобную инициативу. Кроме того, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также заявил о важности сохранения исторической памяти, поддержав проведение патриотических мероприятий. Напомним, что региональные власти проводят на территории курильского острова Шумшу акцию «Вахта Памяти», в ходе которой активисты занимаются поиском останков советских солдат. Ранее сообщалось, что островом заинтересовались датские бизнесмены. Однако региональный глава подчеркнул, что они до сих пор не занялись решением вопроса аренды острова. По его словам, в данном случае правительство страны и Сахалинской области оставляют в приоритете возведение музейного комплекса. Отмечается, что зарубежный инвестор сможет начать работу на территории островного участка при условии того, что проект не будет мешать постройке музейного комплекса. Кроме того, Лимаренко рассказал, что к нему приходят представители разных компаний с целью создания объекта для производства электроэнергии. В частности, политик отметил, что инвесторы хотят производить 120 тысяч тонн водорода и продавать в Японию. По его словам, у них уже имеется готовый проект с технологиями. «Дайте нам в аренду остров Шумшу». Я говорю: «Давайте посмотрим ещё, где. Мы вам предложим вот здесь, вот здесь, вот здесь», - рассказал Валерий Лимаренко.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter